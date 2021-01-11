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Malazgirt’te bayrak töreni

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Muş’un Malazgirt ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Muş’un Malazgirt ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Özgen ile öğretmenler katıldı. Bayrak töreninin ardından Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul müdürü ve idarecilerle pandemi kuralları çerçevesinde okul bahçesinde toplantı yaptı.
Müdür Kaya, EBA üzerinden yapılan canlı derslere katılan öğretmenlere başarılar diledi.

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