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Malazgirt’te korona virüs denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü.

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde park ve bahçeler, iş yerleri, çarşı merkezi, kafe ve birçok alanda ekipler tarafından denetlemeler yapıldı. İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi. Kaymakam Emre Yalçın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Malazgirt’te salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Yalçın, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Kaymakam Yalçın, “İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kaymakam Emre Yalçın ile birlikte ilçe merkezindeki denetime Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, belediye ekipleri katıldı.

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