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Malazgirt'te şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi

27.07.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt'te şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi

Muş 'un Malazgirt ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı gerçekleştirildi.

Malazgirt Kaymakamlığınca düzenlenen programda, Merkez Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından Binbaşı Kulaksız ile tüm şehitler için dua edildi.

Kulaksız'ın şehit edildiği yere karanfil bırakılmasının ardından konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kulaksız'ın şehadet haberini, Diyarbakır Yenişehir'de görev yaparken aldığını söyledi.

Şehit Kulaksız'ın sayısız kahramanlardan biri olduğunu kaydeden Demirer, "Bununla beraber ilçemizdeki çocuklar için neler yapabilirim derdinde olan, herkese dokunan, Malazgirt'in asayişi, güvenliği ve terörden korunması için her türlü girişimde bulunan bir komutanımızdı. Bu uğurda kahramanca şehit oldu. Oruç tutan eşi için evine gidiyordu. Eşinin yanında hain ve alçakça bir saldırıda şehit oldu. Komutanımız, eşine mermi gelmesin diye siper olan bir kahramandı. Bu da kahramanlığını farklı bir boyuta taşıdı. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Personel Teğmen Barış Gülbahar, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Furkan Çağrı Akar, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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