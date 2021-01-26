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Maldan Sosyal Tesisinde çalışmalar tamamlandı

26.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyesi’nin Maldan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar tamamlandı.Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesi’nde yapımına başladığı sosyal tesislerde çalışmaları tamamladı.

Yunusemre Belediyesi’nin Maldan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar tamamlandı.
Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesi’nde yapımına başladığı sosyal tesislerde çalışmaları tamamladı. Alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Maldan Mahallesi’nde yapımına başladığımız sosyal tesisimizde çalışmalarımızı tamamladık. Bölge halkının hizmetine açacağız” diye konuştu.
İki katlı, bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede; el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve Telekom binası yer alıyor.

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