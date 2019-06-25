Mynet Trend

75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı! Sebebi korkunç

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Malezya'nın Jahor eyaletinde hava kirliliğine bağlı olarak 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine 400 okul geçici bir süre için kapatıldı.

75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı! Sebebi korkunç

Malezya'nın Jahor eyaletindeki sanayi bölgesi Pasir Gudang’da okullar öğrencilerin hava kirliliğine bağlı olarak rahatsızlanması üzerine soruşturulmak üzere kapatıldı. Devlet haber ajansı Bernama'nın verdiği bilgiye göre, 100'den fazla ilköğretim ve ortaöğretim okulunun yanı sıra 300 özel anaokulunda 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine Perşembe gününe kadar okulların geçici olarak kapatılması için talimat verildi.

OLAYIN FAİLLERİNE SERT ÖNLEMLER

Jahor Başbakanı Dr. Sahruddin Jamal 15 okulda toplam 75 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Jamal, hastalığa neyin yol açtığının net olmadığını söylerken, Mart ayında Kim Kim nehri bölgesinde zehirli duman soluduktan sonra binlerce insanın hastalanması ve 111 okulun kapanması ile aynı durum olmadığını belirtti.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad bugün yaptığı açıklamada, olaya neden olan kişilere karşı çok sert önlemler alınacağını açıklayarak, önceki olaydan sonra bunun yeniden yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Mart ayında çoğu çocuk 4 bin kişi 40 ton kimyasal atığın yasa dışı olarak nehre atılmasından sonra hastalanmıştı. Yangın ve kurtarma yetkilileri yaptıkları araştırmadan sonra kimyasal atıklarda renksiz ve aşırı zehirli hidrojen siyanür de dahil olmak üzere en az 15 farklı kimyasal türü belirlemişti. Polis tarafından yapılan araştırmalar üzerine 2 Malezyalı ve 1 Singapurlu şüpheli yakalanmıştı.

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?
Yavru karga kediye böyle yem olduYavru karga kediye böyle yem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya hava kirliliği okul

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı pahalıya patladı!

Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı pahalıya patladı!

Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?

Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?

Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Yavru karga kediye böyle yem oldu

Trump'tan taciz iddialarına ilginç yanıt: Tipim değil

Trump'tan taciz iddialarına ilginç yanıt: Tipim değil

Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu

Rizeli vatandaştan ilginç çöp atışı

İstanbul’da drift yapan magandaya arkadaşından uyarı

İki makas attım korktular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.