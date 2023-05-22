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Mali usulsüzlük gerekçesiyle Juventus'a 11 puan silme cezası istendi

22.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığının, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus için 11 puan silme cezası talep ettiği bildirildi.

Mali usulsüzlük gerekçesiyle Juventus'a 11 puan silme cezası istendi

Mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle hem adli hem de spor yargısında süreçleri devam eden Juventus'a, spor yargısından yeni ceza talebi geldi.

FIGC'in daha önce Juventus'a verdiği 15 puan silme cezasının İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu tarafından siyah-beyazlı kulübün itirazı üzerine iptal etmesi ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona geri göndermesi neticesinde, FIGC Spor Savcılığı bugün yeniden toplandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine, yeniden görüşülen dosyada, futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali bilançolardaki usulsüzlükler nedeniyle Juventus için bu kez 11 puan silme cezası verilmesini talep etti.

Savcı Chine ayrıca, cezaları iptal edilen eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ile 6 yönetici için de yeniden 8'er aylık hak mahrumiyeti verilmesini istedi.

Spor savcısının istediği 11 puan silme cezası federasyon hukuk kurullarında kabul edilirse, Serie A'da 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 58 puanla 8. sıraya gerileyecek.

Bu arada, FIGC Spor Savcısı'nın 11 puan silme cezası talep etmesinin ardından Juventus'un Milano Borsası'ndaki hisselerinin yüzde 4,2 değer kaybettiği bildirildi.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRİSMA" SORUŞTURMASI

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Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021 ile mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma'daki ofislerinde arama yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansıdı.

Başsavcılığın soruşturmasını ekim 2022'de tamamlaması sonrası dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa etti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlattı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını ve Pavel Nedved ile bazı yöneticilerini hak mahrumiyetini iptal edip, ceza kararlarını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri gönderdi.


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