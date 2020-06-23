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Malkara’da otomobil alev aldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.Olay, D-110 Karayolu üzeri Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Malkara’da otomobil alev aldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.
Olay, D-110 Karayolu üzeri Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa’dan Malkara istikametine seyreden Sezer Kalaycı’nın kullandığı 22 LD 991 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Ailesiyle birlikte alev alan araçtan atlayan sürücü, hemen itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili konuşan sürücü Kalaycı, “Çavuşköy rampasına geldiğim sırada araçtan koku geldi. Bir şeyler olacağını sezdim ve durdum. Arabada babam, eşim ve çocuklarım vardı. Onları indirdim ve araçtan uzaklaştırdım. Hemen itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. İtfaiye çok kısa sürede geldi ve yanmaya başlayan otomobilimi söndürdü. Sağ olsunlar” dedi.

Malkara’da otomobil alev aldı

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