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Malkara’da vaka düşüşü sevindirdi: “Tedbirlere uyalım, virüsü yenelim”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.12.2020 15:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesinin ardından muhtarlar son durumu değerlendirdi.

Malkara’da vaka düşüşü sevindirdi: “Tedbirlere uyalım, virüsü yenelim”

Tekirdağ Malkara’da koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesinin ardından muhtarlar son durumu değerlendirdi. Muhtarlar, sosyal medyada ortaya atılan dedikodulara itibar edilmemesini istedi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde korona virüs vakalarının düşüşe geçmesinin ardından muhtarlar durum değerlendirmesi yaptı. Muhtarlar, sosyal medyada ortaya atılan dedikodulara itibar edilmemesi yönünde vatandaşları uyardı. Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk, “Korona virüs vakalarının düşüşe geçmesi hepimiz için sevindirici bir hadise. Ancak kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Bizden ne isteniyor; maske takmaya, mesafeyi korumaya ve temiz olmaya dikkat etmeliyiz. Gerekmedikçe evden dışarı çıkmamalıyız. Bu şekilde kurallara uyduğumuz müddetçe korona belasının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Korona virüs ölümleri veya vakaları hakkında abartılı anlatılan dedikodulara inanmayalım. Yetkili veya resmi ağızdan yapılan açıklamalara itibar edelim. Vakalar düştü diye de rehavete kapılmayalım” diye konuştu.
Alınan tedbirler sayesinde vakaların düşüşe geçtiğini ifade eden Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, Malkara’nın çoğu mahallesinde Covid-19 vakalarının sıfır olduğunu belirtti.
Sarnıç Muhtarı Kamuran Ünal ve Kozyörük Muhtarı Ahmet Ket de, mahallelerinde korona virüs vakalarının sıfırlandığını söyledi.

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