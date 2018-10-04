Malmö - Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı! Güvenlik önlemleri arttı

Son zamanlarda İsveç’te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor.
Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.
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