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Malmö - Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı! Güvenlik önlemleri arttı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Malmö takımı ile karşılaşacak TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı.

Malmö - Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı! Güvenlik önlemleri arttı

Son zamanlarda İsveç’te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor.

Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş malmö UEFA Avrupa Ligi terör

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
PATLATIN BESIKTASI UÇURUN HAVAYA. Hahahah
serseri kurşunlar şemal güneşin kafasına gelebilir
avrupaya terörü sadece araplar götürür arap almayın ülkenize huzurunuz kaçmasın
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