Malmö, Sundsvall ile sahasında 0-0 berabere kaldı!

Malmö, İsveç Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.
Ne yaptın Ronaldo!
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor
Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat olacak
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak
Beşiktaş'ta Graziano Pelle sesleri
Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue teknik direktör oluyor
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
FIFA'dan tarihi karar!
Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum