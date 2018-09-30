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Malmö, Sundsvall ile sahasında 0-0 berabere kaldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.

Malmö, Sundsvall ile sahasında 0-0 berabere kaldı!

Malmö, İsveç Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
malmö Sundsvall

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