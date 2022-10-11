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Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı

11.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Antalya'ya demir attı

Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6, Girit Adası Kandiye'den Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, 295 metre uzunluğunda, 98 bin 811 gross ton ağırlığındaki kruvaziyer gemisini ağırladı. Mein Schiff 6, 2 bin 301 yolcusu ve 918 mürettebatı ile limana demirledi. Gemiden inen yolcular Antalya'nın tarihi yerlerini gezerek alışveriş yaptı.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 15 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bine yakın yolcuyu ağırladıklarını aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 35 bin yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz. QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Antalya'yı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize liman."

Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan limanda, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunulduğunu belirten Sert, toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip limanda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Malta Kruvaziyer

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

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Sabah
06:54
Öğle
12:49
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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