YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı

Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı

08.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğünde olan ve 30 metre derinlikten 2 günlük çalışmayla çıkartılan ağın, Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğu bildirildi - Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Başkanı Güvenç Sorar: - "Ekosisteme durduğu yıllar boyunca çok büyük zararlar verebilecek bir ağ çıkardık"

İSTANBUL (AA) - "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla Maltepe açıkları ve Adalar arasında kalan bölgede yapılan çalışmalarda, deniz ekolojisine zarar veren yaklaşık 5 bin metrekare boyutundaki hayalet ağ çıkarıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 12 dalgıcın da yer aldığı ekip, 2 günlük bir çalışma yaptı.

Denizaltı robotlarıyla yapılan aramalarda 30 metre derinlikte bir hayalet ağ olduğu tespit edildi.

Dalgıçlar yaklaşık 5 bin metrekare boyutunda olan, yaklaşık 10 yıldır su altında olduğu değerlendirilen ve üzerinde canlı yaşamı devam eden hayalet ağı yüzeye çıkardı.

- "Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ"

Yetkililer, 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde olan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğunu belirtti.

Hayalet ağların balıkçıların bilerek veya bilmeyerek bıraktıkları ağlar olduğunu dile getiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ağları deniz altını gösteren robotlarla ve balıkçılarla yaptıkları anketler sayesinde tespit ettiklerini söyledi.

- "Proje kapsamında 290 bin metrekare ağ çıkarıldı"

Karaca, Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'nin 2014 yılında başladığını belirterek, "Hayalet ağlar denizlerdeki biyoçeşitliliği etkiliyor. Yüzlerce yıl bozulmadan kalabiliyorlar. Proje kapsamında 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık ve 290 bin 620 metrekare ağ çıkarıldı." dedi.

Hayalet ağ temizliğinin müsilaj eylem planının içinde de yer aldığını ifade eden Karaca, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle devam edeceğini bildirdi.

- "Ekosisteme yıllar boyunca zarar verecek ağ çıkardık"

Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Başkanı Güvenç Sorar da çıkarılan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük ağ olduğunu söyledi.

Denizlerden bu tür şeylerin çıkarılmasının kendilerinde burukluk yarattığını dile getiren Sorar, "Ama bunları temizlemiş olmanın da açıkçası mutluluğu var, büyük bir ağ çıkardık. Ekosisteme durduğu yıllar boyunca çok büyük zararlar verebilecek bir ağ çıkardık. O yüzden de hem balıkların yaşamını kurtarmış olmanın hem canlı yaşamını eskiye döndürme çabalarının bir sonucu aslında bu." ifadelerini kullandı.

Sorar, balıkçılardan, isteyerek veya istemeyerek bıraktıkları ağları yetkililere bildirmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Bu ağların koordinatlarını bildirirlerse biz dalıp bunları tespit edip gemilerle, üzerine vinçlerle gelip bunları çıkartıyoruz. Yani canlı yaşamına sürekli bir zarar vermemesi için el birliğiyle kurumlarımızla, üniversitelerimizle denizlerimizi temizlemeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıİtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildiDiyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı:Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
Adalar

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.