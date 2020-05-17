Maltepe sokaklarında 19 Mayıs coşkusu

Maltepe Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak “Milli Mücadele”yi başlatmasının 101’inci yıl dönümünde, bando ve folklor gösterileriyle vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi enerji depolayan Maltepeliler, bando ekibinin marşlarını birlikte söylerken, folklor ekibinin zeybek gösterisine de eşlik etti.

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Maltepelilerle birlikte yaşadı. Sokağa çıkma yasağının olduğu şu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak “Milli Mücadele”yi başlatmasının 101’inci yıl dönümünde, bando ve folklor ekibi, Maltepelilere unutulmaz anlar yaşattı. Altayçeşme, Başıbüyük, Büyükbakkalköy ve Zümrütevler’de bando takımı; Altayçeşme, İdealtepe, Küçükyalı, Çınar ve Altıntepe’de de folklor ekibi zeybek gösterisiyle 19 Mayıs’ın coşkusunu sokaklara taşıdı.

Başkan Kılıç’tan anma

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, günün anlam ve önemine ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada, “101 yıl önce bugün 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve 18 yiğit asker 4 gün sonra #19Mayıs1919’da Samsun’a çıkacak, milletimizi özgürlüğüne kavuşturacak o şanlı ulusal kurtuluş mücadelesini başlatacaktı. Saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

