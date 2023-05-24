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Maltepe'de aracın yol kenarında çalışan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi öldü

24.05.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 karayolu Küçükyalı mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Maltepe'de aracın yol kenarında çalışan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi öldü

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 NB 1182 plakalı aracın sürücüsü Atilla Mert Ç, yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Atilla Mert Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Maltepe e 5 karayolu ölümlü trafik kazası

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