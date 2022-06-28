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Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

28.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.

İdealtepe Çınar Mahallesi'nde dün farklı saatlerde 6 eve giren şüphelinin, iki daireden 2 altın kolye, 3 çeyrek altın, 2 çift altın küpe ve altın mızıka çaldığına ilişkin ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Aynı gün İdealtepe Mahallesi'nde güvenlik güçlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli Ş.Ş, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Aramada üstünde altın kolye bulunan şüpheli, "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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