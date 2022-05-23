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Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü

23.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de ganyan bayisi işleten bir kişi, ortağını silahla öldürdü.

Bağlarbaşı Mahallesi İkinci Okul Caddesi'ndeki bir ganyan bayisinde, iş yerinin ortakları Serdar K. ve Gökmen K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Gökmen K. silahıyla Serdar K'ye ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Serdar K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Gökmen K'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi.

Bu arada, iki ortak arasındaki kavganın, işlerin iyi gitmemesi ve alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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