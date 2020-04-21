Maltepe’de her evde 23 Nisan coşkusu yaşanacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle kolları sıvayan Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıyor. Sosyal medya üzerinden gün boyu yapılacak yayınlarla 23 Nisan’ı kutlayacak olan belediyenin ilçeyi dolaşacak otobüsünden de ise bayram şarkıları çalınacak.

Maltepe Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl korona virüs önlemleri nedeniyle evlere taşıyor. Gün boyu belediyenin resmi hesaplarından yapılacak yayınlarla bayram coşkusunu yaşatmayı hedefleyen belediye, eğlenceli aktiviteler, 23 Nisan klipleri, hikaye anlatımları yapacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da sosyal medyadan tüm çocukların bayramını kutlayacak.

Sunay Akın ve Nebil Özgentürk ile canlı yayın

Maltepe Belediyesi ayrıca düzenleyeceği canlı yayınlarda da önemli isimleri ağırlayacak. Saat 12.00’de Sunay Akın, saat 14.00’te Özgür Özgülgün, saat 15.00’te Nebil Özgentürk, saat 16.00’da Merve Başcumalı, saat 17.00’de Ali İnsan sosyal medyadan canlı yayınlara konuk olacak. Yayınlar Maltepe Belediyesi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

