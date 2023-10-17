Maltepe'de karaya oturan Komoros bayraklı kargo gemisi kurtarıldı

"Hesen M" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Dilek Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu.

İhbar üzerine, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemi kurtarıldı.

Kıyı Emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Hesen M' isimli gemi, KURTARMA-2 ve ŞARK römorkörlerimizce bulunduğu yerden kurtarılıp, yapılan su altı sörveyinin ardından, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-2 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildiği belirtilerek, ilk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığının saptandığı kaydedilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel kargo gemisinin Yalova'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Maltepe Dilek Kayalıkları mevkisinde karaya oturduğunu belirterek, gemi için Şark römorkörü, kurtarma uzmanı, kılavuz kaptan, balık adam ekibi ve KEGM-3 botunun bölgeye gönderildiğini bildirmişti.

