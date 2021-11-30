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Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı

30.11.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan gemi batmaya başladı. Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

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