YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe'de kuyumcu soygunu

Maltepe'de kuyumcu soygunu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 05:19 | Son Güncelleme

Maltepe'de kuyumcu soygunu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Maltepe Polis Soygun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Tarım ve servis araçlarına denetim

Tarım ve servis araçlarına denetim

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:21
Yatsı
20:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.