Maltepe'de kuyumcunun altın ve para bulunan çantasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de kuyumculuk yapan B.B., İdealtepe Mahallesi'nde, içinde altın ve para bulunan çantasını aracından indirdiği sırada, otomobille yaklaşan kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırganlar, B.B.'nin içinde 9 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası bulunan çantasını aldıktan sonra otomobile binerek kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında yaşanan arbedede saldırganlara ait bir ayakkabıdan yola çıkarak şüphelilerin birinin kimliğini belirledi.

Çalışmalar kapsamında 85 ayrı noktadan 220 saat kamera görüntüsü de izlenerek diğer şüphelilerin de kimliği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kuyumcunun içerisinde altın ve paraların bulunduğu çantayı araçtan indirdiği sırada, park halinde bekleyen otomobilin hareket ederek B.B'nin yanına gelmesi, araçtan inen zanlıların kuyumcuya saldırarak çantayı alıp uzaklaşmaları yer alıyor.

