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Maltepe’de minibüs yan yattı, vatandaşlar yardıma koştu

İHA İHA
30.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de D-100 karayolu üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı.

Maltepe’de minibüs yan yattı, vatandaşlar yardıma koştu

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerine Maltepe’de D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli yağışın etkisiyle birlikte kaygan zeminde şoförünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kaza esnasında minibüsün içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüs şoförünün yardımına koştu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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