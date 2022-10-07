Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de tır sürücüsünün, geri manevra yaparak tartıştığı sürücünün otomobiline çarpması cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İdealtepe'de yolda ilerleyen tır ile 34 BYN 715 plakalı otomobilin sürücüsü tartıştı.

Cep telefonu kamerasına, otomobilin önünü kesen tır sürücüsünün aracından indiği, otomobilin üzerine yürüdüğü yansıdı. Tır sürücüsün tartıştığı otomobildekilerin görüntü aldığını anlaması üzerine geri dönerek plakasını çıkarması, aracına binip geri manevra yaparak otomobilin üzerine gitmesi de kadraja girdi.

Tırın çarptığı otomobilde hasar oluştu.



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