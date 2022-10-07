YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı

Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı

07.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de tır sürücüsü tartıştığı sürücünün aracına çarptı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de tır sürücüsünün, geri manevra yaparak tartıştığı sürücünün otomobiline çarpması cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İdealtepe'de yolda ilerleyen tır ile 34 BYN 715 plakalı otomobilin sürücüsü tartıştı.

Cep telefonu kamerasına, otomobilin önünü kesen tır sürücüsünün aracından indiği, otomobilin üzerine yürüdüğü yansıdı. Tır sürücüsün tartıştığı otomobildekilerin görüntü aldığını anlaması üzerine geri dönerek plakasını çıkarması, aracına binip geri manevra yaparak otomobilin üzerine gitmesi de kadraja girdi.

Tırın çarptığı otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandıÇatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı
AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:
Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdüArdahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.