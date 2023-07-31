Malum nasıl yazılır? Malum mu mağlum mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşma dilinde ya da yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biri malum kelimesidir. Dilimize Arapçadan giren çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu kelime de Arapçadan dilimize girmiştir. Arapçada “maˁlūm” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Yabancı kökene sahip kelimelerin yazımında yaygın olarak yanlışlık yapılmaktadır. Bu yanlışlıklar düzeltilmeyip daha fazla yayıldığında hem bilgi kirliliğine neden olmakta hem de ortaya manası bozuk cümleler çıkmaktadır.

Malum nasıl yazılır?

Malum sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biri olarak ifade edilmektedir. İnternet ortamında çok sayıda yazım kılavuzu desteği sunan online site mevcuttur. Bu siteler arasında Türk Dil Kurumunun sözlük sitesi, kelimelerin doğru yazımı açısından en doğru bilgileri veren site olarak gösterilmektedir. Bu yüzden malum yazımı konusunda ilk olarak bu site ziyaret edilmektedir. Ayrıca TDK üzerinden sözcüklerin okunuş şekillerine ve manalarına da ulaşmak mümkündür. Buna göre malum kelimesinin manası şöyledir:

(İsim) Saklı olmayan, herkes tarafından öğrenilmiş veya duyulmuş şey

(Sıfat) Herkesçe çoktan öğrenilmiş olan fakat açık açık söylenilmeyen

(Zarf) Bilindiği gibi veya bilindiği üzere

(İsim/Dil bilgisi) Etken fiil

(İsim/Eskimiş/Matematik) Bilinen

Malum mu mağlum mu?

Malum kelimesi cümle içerisinde isim, zarf veya sıfat şekliyle kullanılabilir. Bu sözcük gerek okurken gerekse yazarken yazımında hataya düşülen kelimelerden biridir. Sıklıkla “ma” ile “lum” hecelerinin arasına “yumuşak g” konulmuş hâliyle yazılmaktadır. Bu yazım stili dil bilgisi kuralları açısından doğru değildir. Ayrıca kelime içerisinde bulunan “l” harfi her zaman ince okunmaktadır. Yazımında tereddüde düşülen sözcükler için öncelikli olarak yazım kılavuzlarından yararlanılması gerekmektedir. Malum TDK’ye göre her zaman “malum” şeklinde yazılması gereke bir sözcüktür. Bu kelimenin “mağlum” olarak yazılması, yazım kuralı hatası olarak görülmektedir. Doğru yazım şeklini bilmeden kullanmak, hem kelimenin hem de cümlenin anlamını bozmaktadır. Bu bağlamda malum doğru yazılışı şu şekildedir: