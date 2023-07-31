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Mahvetmek nasıl yazılır? Mahvetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

26.07.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim ve öğretim alanında görülen Türkçe derslerinin ayrı bir önemi vardır. Bu dersler içerisinde dilbilgisi konuları büyük öneme sahiptir. Sözcüklerin yazımından noktalama işaretlerine kadar pek çok konu bu ders içerisinde öğrenilir. Kelimelerin doğru yazımı öğrenilmediğinde ortaya anlamsız, yapısında değişim yaşanmış cümleler ortaya çıkar. Dilimizde yaygın olarak yanlış kullanılan sözcüklerden biri mahvetmek kelimesidir. Peki, mahvetmek nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz sözcük yönünden çok zengin bir dil olarak tabir edilir. Kelime fazlalılığı yanlış yazımların yaşanmasına da sebep olabilir. Mahvetmek sözcüğü de dilimizde sıklıkla hatalı yazılan sözcüklerden biridir. Ayrıca bu sözcük Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimize farklı kökenlerden giren sözcüklerin yazımında çoğunlukla yazım yanlışı daha sık yapılmaktadır. Sözcükleri kullanmadan önce yazım kılavuzlarını ziyaret edip doğru yazımını öğrenmek son derece önemlidir.

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Mahvetmek nasıl yazılır?

Mahvetmek kelimesi günlük konuşmalarda ve yazılı sohbetlerde yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bazı sözcüklerin yazımında çok sık imla kuralı ihlali yapılır. Mahvetmek yazımı konusunda en doğru bilgiye ulaşmanın yolu sözlüklerden faydalanmaktır. Bu bağlamda en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumunun online hizmet sunduğu sözlük sorgulama sitesidir. Bu site üzerinden hem sözcüklerin yazımını hem söyleniş şekillerini hem de manalarını öğrenebilirsiniz. Kelimeleri anlamını bilmeden kullanmak doğru değildir. Bu sözlüğü incelediğimizde mahvetmek TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • Ortadan kaldırmak veya yok etmek
  • İşe yaramayacak artık çalışmayacak bir hale getirmek
  • Onmaz bir hale dönüştürmek
  • Heba olmasına neden olmak veya batırmak
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Mahvetmek ayrı mı yazılır?

Mahvetmek kelimesinin kökü Arapça olarak bilinmektedir. “Mahv” sözcüğünün sonuna “etmek” fiili eklenerek bu kelime ortaya çıkmıştır. Bu fiille bir araya getirilerek kullanılan sözcüklerde ses türemesi, ses düşmesi yahut ses değişimi oluyorsa her zaman birleşik yazılmalıdır. Bu bağlamda mahvetmek bitişik mi yazılır konusu karşımıza çıkar. Sözcüklerin ayrı mı ya da bitişik mi yazıldığı konusunda en doğru bilgiye ulaşmak için TDK sözlüğünün ziyaret edilmesi tavsiye edilir. Bu sözlüğe baktığımızda mahvetmek kelimesinin bitişik yazıldığını görmekteyiz. Bu kelimenin “mahv etmek” tarzındaki kullanımı doğru değildir. Buna göre mahvetmek doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Mahvetmek (doğru kullanım)
  • Mahv etmek (yanlış kullanım)
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