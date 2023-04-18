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Malzeme yüklü kamyonet cayır cayır yandı

18.04.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde çıkan yangında pencere malzemeleri yüklü bir kamyonet cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malzeme yüklü kamyonet cayır cayır yandı

Facianın eşiğinden dönülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kuşadası Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke istikametine giden pencere malzemeleri yüklü bir kamyonet, seyir halindeyken birden yanmaya başladı. Yangını fark eden araç sürücüsü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede kamyoneti sardı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi. Kamyonet içerisinde bulunan şoför ve yolcu konumundaki vatandaşlar şans eseri yara almazken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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