Mamadou Samassa taburcu edildi

Medicana Sivas Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, nöroloji servisinde tedavi altında tutulan Samassa'yı sabah muayene etti.
29 yaşındaki Malili kalecinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Balaban, Samassa'nın taburcu edilmesine karar verdi. Samassa, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren Mamadou Samassa ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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