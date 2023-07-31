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Mamak Belediyesi, Ankara'nın en eski mahallelerini kentsel dönüşümle yenileyecek

31.07.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kentsel dönüşüm, yenileme projelerine öncelik vereceklerini belirterek, "Ankara'nın en eski mahallelerinden Demirlibahçe, Abidinpaşa, Şafaktepe gibi mahallelerimizin kentsel dönüşüme, yenilemeye ihtiyacı var. Bir semt, bölge olarak yenilemeleri yapmaya başlıyoruz." dedi.

Köse, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yerel seçimlerinin ardından belediye olarak 4 yıllık süreçteki hizmetlerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nın belediyelerin yılı olacağını, insan odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Köse, "4 yıl içerisinde 174 projeyi hayata geçirdik. 200'e yakın proje üzerinde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 21 kütüphane, 5 gençlik merkezi, 8 yüzme havuzu, 23 millet kıraathanesi ve 6 mahalle konağının da arasında olduğu birçok tesisi hayata geçirdiklerini söyleyen Köse, "Belediye olarak insanımıza bakmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlarımızı yalnız bırakmamak, bizim için ayrıca mutluluk vesilesi oluyor." diye konuştu.

Köse, belediye olarak Mamak Arama Kurtarma Ekibini (MAKUT) kurdukları ve ekibin Hatay Samandağ'da birçok hizmette görev aldığını belirtti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM, YENİLEME PROJELERİMİZE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Yeni dönemde kentsel dönüşüm projelerine daha büyük önem vereceklerini vurgulayan Köse, "Kentsel dönüşüm, yenileme projelerimize öncelik vereceğiz. Ankara'nın en eski mahallelerinden Demirlibahçe, Abidinpaşa, Şafaktepe gibi mahallelerimizin kentsel dönüşüme, yenilemeye ihtiyacı var. Bir semt, bölge olarak yenilemeleri yapmaya başlıyoruz." dedi.

Ankara'nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesini inşa ettiklerini, buna Mutlu Ege Millet Bahçesi ve Şehit Hamza Sülün Millet Bahçesini eklediklerini ifade etti.

Köse, toplantının ardından bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı ihtimaline ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"İlçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki? Ama bizim görevimiz var şu anda. Mamaklılara verdiğimiz sözlerimiz var, bunları gerçekleştirdik. Mamak'ımıza kazandıracağımız pek çok eser var. Benim doğal olarak görevim bundan sonra da bunları yapmak üzere önümüzdeki dönemi planlamaktır. Biz AK Parti, Cumhur İttifakı olarak inşallah büyükşehri alacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu konuyla benim doğal olarak Mamak Belediye Başkanı olarak yeni dönemde de devam etme irademi ifade etmiş oluyorum. Büyükşehir konusu Cumhurbaşkanımızın, partinin yetkili organlarının karar vereceği bir konu."

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Mamak mamak belediye başkanı murat köse

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