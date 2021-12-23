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Mamak Belediyesi, öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretlerini karşılayacak

23.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: - "Bu uygulama ile hem ailelerimizin yükü hafifleyecek hem de öğrencilerimiz sıcacık bir ortamda derslerine çalışarak dijital çağın nimetlerinden dilediği gibi faydalanabilecek"

Çok sayıda üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Mamak ilçesinde, kış boyunca üniversite öğrencilerinin kaldığı evlerdeki internet ve doğal gaz ücretleri Mamak Belediyesi tarafından karşılanacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamada, il dışından Ankara'ya gelen ve Mamak'ta ikamet eden üniversite öğrencilerine ailelerin emaneti olarak baktıklarını ifade belirterek, "Bizler de emanetlerimize sahip çıkıyor, kış boyunca öğrenci evlerinin internet ve doğal gaz ücretleri karşılıyoruz. Bu uygulama ile hem ailelerimizin yükü hafifleyecek hem de öğrencilerimiz sıcacık bir ortamda derslerine çalışarak dijital çağın nimetlerinden dilediği gibi faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Köse, evi Mamak'ta olan tüm üniversite öğrencilerinin, "https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/UniversiteOgrenciYardimi" linkinden form doldurarak uygulama için başvurabileceğini bildirdi.

- "Mamak gençleriyle daha güzel oluyor"

AK belediyecilik anlayışının Mamak'ın her noktasında yaşandığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"İlçemizde gençlerimize sanattan spora, bilimden kültüre, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar birçok imkan sunuyoruz. Yeter ki geleceğimizin teminatı gençlerimiz güçlü Türkiye'miz için azim ve kararlılık içerisinde çalışmalarına devam etsinler. Bizler onların her zaman destekçisi olacağız. Mamak gençleriyle daha güzel oluyor."

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