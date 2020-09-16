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Mamak Belediyesinden “Şehir Politikaları Analizi” çalışması

ANKARA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi tarafından ilçe adına uzun vadeli planlar oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek amacıyla “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi.Mamak Belediyesi tarafından ilçe adına uzun vadeli planlar oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek, kurumların ortak noktaları, birbirleriyle kesişen, birbirlerini destekleyen ve birbirleriyle çatışan unsurları analiz etmek amacıyla “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi.

Mamak Belediyesi tarafından ilçe adına uzun vadeli planlar oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek amacıyla “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi.
Mamak Belediyesi tarafından ilçe adına uzun vadeli planlar oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek, kurumların ortak noktaları, birbirleriyle kesişen, birbirlerini destekleyen ve birbirleriyle çatışan unsurları analiz etmek amacıyla “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi. Şehir Politikaları Analizi çalışması kapsamında 5 ayrı bölgede planlanan Bölge İstişare Toplantılarının ilki, STK’lar, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Mamak için çok faydalı bir çalışma oldu”
Mamak’ın geleceği adına önemli bir adım attıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekonomiden istihdama, altyapıdan iletişime kadar birçok konuda Mamak’ın sorunlarını ele alıyoruz. Mamak’ın meselelerini, çözüm önerilerini ve gelecek stratejilerini belirlemeye çalışıyoruz. Mamak için çok faydalı bir çalışma oldu. Güzel Mamak’ın geleceği adına önemli bir başlangıç yapıyoruz. İlçemizi birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Mamak hepimizin. Benim de bu şehre ait bir fikrim var diyen herkesin fikrini önemsiyoruz. Sunulan fikirleri mutlaka değerlendirerek güzel Mamak’ı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bu nedenle de yürütmekte olduğumuz bu çalışmayla ilçemiz için bir şehir politikası belirlenecek” ifadelerini kullandı.

2023 vizyonu ve gelecek stratejileri belirlenecek
Gün boyu süren toplantılarda, kamu kurumu, sivil toplum örgütü yetkilisi ve muhtarların görüş ve önerileri alınarak 64 mahallede daha önce tespit edilen sorunlardan hareketle çözüm önerileri geliştirildi. Söz konusu sorun ve çözüm önerileri, altyapı, şehir ekonomisi ve istihdam, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel gelişim, şehir yönetimi ve vatandaşla iletişim olmak üzere 5 ayrı tema olarak ele alındı. Bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik katkıda bulunacak olan çözüm önerileri katılımcılar tarafından puanlanarak öncelik sırası belirlendi. 3 gün sürecek Bölge İstişare Toplantıları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Kent Şurası’nda ele alınarak süreç tamamlanmış olacak.

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