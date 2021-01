Mamaklı müteahhitlerden Başkan Köse’ye teşekkür

Mamak’ın dönüşümünde önemli mihenk taşlarından birini oluşturan 50. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yeni cadde ve sokak açma çalışmalarını yürüten Mamak Belediyesine, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği’nden (MİM-DER) teşekkür geldi.

MİM-DER Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 50. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Mamak Belediyesi tarafından açılan yol çalışmalarını yerinde izlediler. MİM-DER Başkanı Hamza Can, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin göreve geldiği tarihten itibaren bölge müteahhitlerinin önündeki engelleri tek tek kaldırdığını anımsatarak, “İmar planları kapsamında açılması gereken cadde ve sokakların açılması bizlerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Açılan her cadde ve sokak Mamak’ın modern bir şehir olma noktasında ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu yolların açılması yeni projelere başlayacak olan müteahhitlerimizin harekete geçmesini sağlamaktadır. Pandeminin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan tüm dünya etkilendi. Böyle sıkıntılı bir dönemi iyi yöneten ve işlerimizi kolaylaştıran Belediye Başkanımız Murat Köse ve ekibine buradan özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm konusunda Mamak Belediyesinin Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmaya imza attığını aktaran Başkan Hamza Can, “1985 yılında 380 bin olan Mamak ilçemizin nüfusu 670 bini aşmış durumdu. Nüfusumuzun bu kadar artmasının temel nedeni kentsel dönüşüm projeleri ile şehrimizin güzelleşmesidir. Mamak’ın gecekondulardan arındırılmasında müteahhitlerimiz zamanında büyük özveri göstermiştir. Müteahhitlerimizi de belediye başkanlarımız destekmiş ve işlerini kolaylaştırmışlardır. Şimdiye kadar Mamak’a hiç yolu düşmeyenlerin ilçemizi gezmelerini tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

Mamak’ta açılan millet bahçesinin, parkların, yeşil alanların Mamaklılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını anlatan Hamza Can, “Yapılan her hizmet sonrasında bölgemiz müteahhitleri tarafından yapılan binalar, konutlar, projeler değer kazanmaktadır. Ankara şehir merkezine en yakın ilçe olmasına rağmen düne kadar tercih edilmeyen Mamak, bugün huzurlu ortamı, nezih mekânsal düzenlemeleri ve modern konutları ile cazibe merkezi haline gelmiştir” dedi.