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Mamak’ta Güney Asya rüzgarı esti

ANKARA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, Güney Asya Ülkeleri Tanıtım Günü’ne ev sahipliği yaptı.

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, Güney Asya Ülkeleri Tanıtım Günü’ne ev sahipliği yaptı. 6 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ’Gönül Coğrafyası’ etkinliğinde, yöresel kıyafetler ve lezzetler tanıtıldı. Mamak Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ve Yeni Dünya Vakfı’nın düzenlediği tanıtım gününe 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Mamak Belediyesi Başkan Vekili Molla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ve Türkiye’de öğrenim gören çok sayıda Güney Asyalı öğrenci katıldı. Resim sergisinin ve ülke stantlarının da yer aldığı etkinlik programa katılan herkesin ilgi odağı oldu.

"Kültür elçisisiniz"
Bugün burada olduğu gibi tüm dünya ülkelerinin birlik ve beraberliğe kavuşmasını dilediğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Vekili Molla Ali Çetin, “Mesafeler ne kadar uzak olsa da bugün burada bulunan ve ülkemizde eğitim gören Güney Asyalı kardeşlerimizle gönül coğrafyasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizler burada aldığınız eğitimin yanı sıra hem kültür alışverişinde bulunuyor hem de burada edindiklerinizi paylaşarak bizler için gönüllü birer kültür elçisi oluyorsunuz” dedi.

"Kardeşlik köprüsünü sizler kuracaksınız"
Farklı coğrafyanın gençleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, “Bizler vakıf olarak gençlerimize rehberlik ederek onlara yol gösteriyor ve kardeşlik duygularının gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Sizler gelecekte burada kurduğunuz bağlar ile ülkeleriniz ve ülkemiz arasında kardeşlik köprü oluşturacaksınız. Bizlerde Yeni Dünya Vakfı olarak bu bağların kurulmasında farklı coğrafyadan gelen gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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