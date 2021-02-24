YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mamak’ta ihtiyaç sahibi ailelere soğan dağıtıldı

Mamak’ta ihtiyaç sahibi ailelere soğan dağıtıldı

24.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mamak’ta ihtiyaç sahibi ailelere soğan dağıtıldı

Hem üreticiye destek vermek hem de dar gelirli ailelilerin mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal destek çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, geçtiğimiz hafta dağıttığı 150 ton patatesten sonra 150 ton soğanın da dağıtımına başladı.Her biri 20 kilogramlık çuval dolusu soğan, 16 araç ve 70 kişiden oluşan ’Gönül Çarşısı’ ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı.

Hem üreticiye destek vermek hem de dar gelirli ailelilerin mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal destek çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, geçtiğimiz hafta dağıttığı 150 ton patatesten sonra 150 ton soğanın da dağıtımına başladı.
Her biri 20 kilogramlık çuval dolusu soğan, 16 araç ve 70 kişiden oluşan ’Gönül Çarşısı’ ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Mamak’ta iyiliğin bulaşıcı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İmkanlarımız dahilinde katkı koymaya, destek olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere 150 ton soğanı adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ediyorum. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

Mamak’ta ihtiyaç sahibi ailelere soğan dağıtıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:07
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Akar Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Gordion Eczanesi
Cankaya
Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

ASKİ’den ’su kayıp ve kaçakları’ için uluslararası çalışma

ASKİ’den ’su kayıp ve kaçakları’ için uluslararası çalışma

AYM, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapan kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti

AYM, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapan kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti

Mamak’ta belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri

Mamak’ta belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği semineri

Pursaklar’da belediye personeline madde bağımlılığı semineri

Pursaklar’da belediye personeline madde bağımlılığı semineri

Başkentte taksi esnafından haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı

Başkentte taksi esnafından haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı

Madencilikte Kırgızistan'la iş birliği yapılacak

Madencilikte Kırgızistan'la iş birliği yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.