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Mamak’ta zabıta ekiplerinin Korona virüs mesaisi sürüyor

ANKARA HABERLERİ  | 25.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili Mamak genelinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.Mamak Zabıtası, Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mart’ta yayınladığı “Marketler ve Pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması” yönündeki genelgesi kapsamında pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi.Seçerek almaPazardan alışveriş yapan tüketicilerden sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara ’seç al’ uygulamasının yasaklandığını hatırlatan ekipler, ayrıca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan satıcıları da tebligat doğrultusunda uyarı yaparak, tezgâhları kaldırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili Mamak genelinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.
Mamak Zabıtası, Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mart’ta yayınladığı “Marketler ve Pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması” yönündeki genelgesi kapsamında pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Seçerek alma
Pazardan alışveriş yapan tüketicilerden sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara ’seç al’ uygulamasının yasaklandığını hatırlatan ekipler, ayrıca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan satıcıları da tebligat doğrultusunda uyarı yaparak, tezgâhları kaldırdı. Pazarlarda bütün satıcılara eldiven dağıtıldı, tezgâhlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları sağlandı. Pazarlar da vatandaşlar da, korona virüs ile ilgili bilgilendirilirken tezgâhlar da satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

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