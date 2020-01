Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"

"Belediyeler keyfi yönetilmez"

Yerel yöneticiler olarak işleyiş içerisinde eksikleri olabildiğini dile getiren Sözen, bu hataları telafi etmeye çalıştıklarını da söyledi. Sözen, sosyal medya ile ilgili olarak, “Gazetecilerin attığı her adım toplum çıkarı içindir. Ama özellikle sosyal medyada bazı tablolar ile karşılaşabiliyoruz. Bu işin bir mükafatı, bir cilvesi olabiliyor. Bizi üzebiliyor bunlar. Cevaplar vermeye adap, usul ve yasalar çerçevesinde çalışıyoruz. Bir şeyin unutulmamasını rica ediyorum. Şükrü Sözen olarak değil Manavgat Belediyesi olarak hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yerel yönetimler, belediyeler keyfi yönetilmez. Her kim gelirse gelsin, bu koltuğu her kim temsil ederse etsin yasalar nezdinde bu kurumları yönetmek zorundadır. Yasalar dışında inisiyatif kullanacağınız olaylar çok çok azdır. Konularla ilgili birimlerinizden başkan yardımcılarınızdan, müdürlerinizden bilgi alırsınız, ona göre süreci yönlendirirsiniz. Ama toplum duygusallığa kapılıyor, o konuyu bilmeden, irdelemeden belediyeyi yargısız infaz yapabiliyor. Olaylara bu gözle bakmanız gerek diye samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Kurumumuza gelen hiçbir arkadaşım ‘bilgi alamadan döndüm’ diyemez, talimatım bu noktadadır. Her gelen arkadaşım konuların aydınlatılması adına istedikleri bilgiyi alabilir. Bizlerden detayı aldıktan sonra ki, sağlıklı kararı konuyla ilgili olarak verebilecek noktadasınız hepiniz. Halkın yanlış bilgilenmemesi adına ve size ait o kurumun hızının kesilmemesi rencide edilmemesi, acımasızca suçlanmaması adına sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar” dedi.