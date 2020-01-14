Manavgat Belediye Başkanı Sözen: "Tanzim Satışla ilgili belediye şirketimizi kurduk"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluşarak hem 10 Ocak Gazeteciler Günlerini kutladı hem de gündemdeki konuları birlikte istişare etti. Düzenlenen toplantıya yerel ve ulusal basının temsilcileri katılırken, Başkan Şükrü Sözen’e belediye başkan yardımcıları Semra Öztürk, Halis Akkaya, Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan eşlik etti. Başkan Şükrü Sözen 11 yıllık görev sürecinde önemli bir sorumluluğu beraber üstlendiği gazetecilere teşekkür etti, onların gazeteciler gününü gecikmiş de olsa kutlamak, hem de gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla böyle bir buluşma organize ettiğini söyledi. Başkan Sözen vefatının 97. Yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anarken, Kuzey Irak sınırında şehit olan 2 askere de Allah’tan rahmet diledi.

"Gazetecilin zorluklarını biliyoruz"

Gazeteciliğin bir halk hizmeti olduğunu belirten Sözen, “Her biriniz yaşadığımız kentte sorumluluk alma noktasındasınız. Bazen sizlerle farklı görüşlerimiz olabiliyor ama bizler bunu kent menfaatleri adına birleştirmeyi her zaman bildik. Bu yüzden tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Güzel şeylerin yapılması anlamında yapıcı eleştirilerinizle bizlere yön veriyorsunuz. Ama mesleki anlamda hak ettiğiniz yerlerde olmadığını da biliyoruz. 10 Ocak 1961’de gazetecilerin haklarını mücadele vererek kazanmış. Aynı duruşlar günümüzde gösterilemeyebiliyor. Gazeteciler ile ilgili veriler çok üzücü. Türkiye’de 172 gazeteci yargılanmış, 60 gazeteci gözaltında, 66 gazeteciye hapis cezası verilmiş, 685 gazetecinin basın kartı iptal edilmiş. 100’ü aşkın gazete kağıt krizi nedeniyle kapanmış, yine pek çok gazeteci kardeşimiz işlerinden kovulmuş. Yargı paketi içinde icra ilanlarının kısıtlanmasının gündemde olduğunu da biliyoruz. Bunları yerel gazetelerimiz hak etmiyor. Pek çok gazeteci sadece halkın sesini duyurmaya çalıştıkları için bu süreçleri yaşamış, bunları hak etmiyorsunuz. Bir kentte basın özgür değilse, basın halkın duygu ve düşüncelerini yansıtamıyorsa bir şeyler o ülkede o kentte işler doğru gitmiyordur” diye konuştu.