Manavgat Belediyesi ve gönüllülerden "Bir Kümes Bir Hayat" projesi

Manavgat yangını sonrasında yanan ahır ve kümeslerin yerlerine yenilerini inşa etmek amacıyla bir sosyal medya sayfası üzerinden "Bir Kümes Bir Hayat" projesi başlatan yardımseverler, Manavgat'ta buluştu.

İstanbul, İzmir, Mersin, Kocaeli gibi kentlerden gelen ve aralarında mimar, endüstriyel tasarımcı, satış danışmanı, insan kaynakları uzmanı, etkinlik koordinatörü gibi değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğu gönüllüler, Manavgat Belediyesi ile işbirliği yaparak Belenobası Mahallesi'nde ahır, ağıl ve kümes gibi yapıları inşa etmeye başladı.

Gönüllüler ve belediye işçileri 4 ahırı 2 gün içerisinde yaptı. Çatı kısımları belediye tarafından inşa edilen ahırlara önümüzdeki günlerde hayvanların yerleştirileceği belirtildi.

Gönüllü olarak çalışmayı yürüten ekibe Türkiye'nin dört bir yanından da inşaat malzemesi sağlanması amacıyla yardımların geldiği belirtildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gönüllü olarak çalışan ekibi ziyaret etti.

Gönüllü ekibe emekleri için teşekkür eden Sözen, "Büyük yangın felaketi sonrasında sosyal medya üzerinden başlattıkları 'Bir Kümes Bir Hayat' kampanyasıyla Türkiye'nin dört bir yanından Manavgat'ımıza gelen yardımseverlerimizle birlikte yanan ahır, ağıl ve kümesleri tekrar inşa ederek hayvanlarımıza yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Sıcağa ve zorlu şartlara rağmen, köylerimizde çalışan gönüllü arkadaşlarımıza katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

