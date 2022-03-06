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Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

06.03.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol: - "Akdeniz foklarıyla denizde daha sık karşılaşıyoruz ama ırmakta nadiren görülüyor"

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Denizden ırmağa giren fok, Aşağıhisar Mahallesi mevkisinde ırmak yüzeyinde görüldü. Irmakta bir süre yüzen fok, daha sonra gözden kayboldu. Fokun ırmakta yüzme anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, AA muhabirine yatığı açıklamada, ırmağın denize döküldüğü mendirek bölgesinde zaman zaman Akdeniz foklarının görüldüğünü, bu bölgede yuvalama yaptıklarını söyledi.

Denizde görülen fokların avlanmak için nadiren de olsa ırmağa girdiğini vurgulayan Akyol, "Dernek olarak özellikle deniz kaplumbağaları caretta caretta ve Akdeniz fokların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Akdeniz foklarının mendirek bölgesinde yuva yaptıklarını biliyoruz. Akdeniz foklarıyla denizde daha sık karşılaşıyoruz ama ırmakta nadiren görülüyor. Bazen avlanmak için ırmağa giriyorlar." diye konuştu.

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