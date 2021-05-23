Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Sırtköy Mahallesi Kartallık Kulesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevlere, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Arazinin sarp olması ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektara yakın kızılçam ormanı ve defne sahası zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.



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