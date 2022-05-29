Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Çardak Mahallesi Çeçenler mevkisinde zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın adından söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

Öte yandan Taşağıl Mahallesi Kaymaz mevkisinde kırsal alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında içinde ağaçların da bulunduğu 1 dönüm kırsal alan zarar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz