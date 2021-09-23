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Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

23.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk etapta 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, 7 arazözle de karadan müdahale edilen alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Öte yandan, dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.

Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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antalya yangın Manavgat

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