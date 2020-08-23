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Manavgat'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 00:40 | Son Güncelleme

Çolaklı ve Yeniköy mahallelerindeki yangınlarda, toplam 12 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan iki ayrı yangın kontrol altına alındı.

Çolaklı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince arozözlerle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektarı orman olmak üzere toplam 2 hektar alan zarar gördü.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

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