Manavgat’ta fırtına sonrası bozulan yollar onarılıyor

Manavgat Belediyesi, Manavgat’ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve çeşitli nedenlerle asfalt ve stabilize yollarda oluşan bozulmaları gidermek için çalışma başlattı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış sonrasında kent merkezi ve kırsal mahallelerde bozulan yollarda başlattığı yama çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye ekiplerinin, Emek, Örnek, Sorgun, Çardak ve Sağırin Mahallelerinde ivedilikle yaptığı yama çalışmaları, ulaşımı güvenli hale getiriyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şiddetli yağmur ve çeşitli nedenlerden dolayı yollarda oluşan bozulmalar olduğunu dile getirerek belediye olarak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hızla yol düzeltme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “ İlçemiz genelinde şiddetli yağış sonrasında yollarda oluşan çukur ve bozulmaları hızla düzeltiyoruz. Halkımızdan ve muhtarlarımızdan gelen yol düzenleme taleplerine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımının sağlaması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

