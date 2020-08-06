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Manavgat’ta jandarmadan Korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Manavgat’ta jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yaptı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda sorumluluk bölgelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen ‘Sağlık için hepimiz’ sloganıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde şoförler ve yolcuların korona virüs tedbirlerine uyup uyulmadığı kontrol edildi.Ekipler sahil ve plaj işletmelerinin yanı sıra umuma açık hizmet veren işletmelere de denetimde bulundu.

Manavgat’ta jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yaptı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda sorumluluk bölgelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen ‘Sağlık için hepimiz’ sloganıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde şoförler ve yolcuların korona virüs tedbirlerine uyup uyulmadığı kontrol edildi.Ekipler sahil ve plaj işletmelerinin yanı sıra umuma açık hizmet veren işletmelere de denetimde bulundu.

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Yatsı
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Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
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