YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Manavgat’ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte

Manavgat’ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte

ANTALYA HABERLERİ  | 13.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi ve Şoförler Odası toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi konusunda işbirliği yaptı.Manavgat Şoförler Odasında toplu taşıma araçlarında salgın hastalık riskine karşı alınacak önlemler için toplantı düzenlendi.

Manavgat Belediyesi ve Şoförler Odası toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi konusunda işbirliği yaptı.
Manavgat Şoförler Odasında toplu taşıma araçlarında salgın hastalık riskine karşı alınacak önlemler için toplantı düzenlendi. Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal başkanlığında düzenlenen toplantıya toplu taşıma kooperatiflerinin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra Manavgat belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç ile İsmail Hakkı Ödevoğlu katıldı.
Toplantıda, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerinin sağlanabilmesi için toplu taşıma araçlarında genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği, özellikle araçların koltuk, pencere ve tutamakların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Süreci en iyi şekilde atlatacağız"
Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, "İlçemizde şükür bir şey yok ama biz önlemimizi alıyoruz. Bölgemizin turizm bölgesi olması ve değişik ülkelerden misafirlerin gelmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarımızda, ve taksilerimizde tedbir almamız gerekiyor. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığımızla istişare yaparak taşıma sektörümüzde gerekli önlemlerimizi alıyoruz. İlaçlama yaptırıyoruz. İlçemizde bir sorunun olmaması gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağız” dedi.

"Güç birliği yapıyoruz"
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ise Manavgat Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Tüm toplu taşıma araçları için ne yapabiliriz diye görüştük. Belediye olarak elimizden ne gelir nasıl yardımcı olabiliriz o konuda güç birliği yapmaya karar verdik. Bir panik ortamının olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:09
Yatsı
20:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Milyonluk araç hurdaya döndü!

Milyonluk araç hurdaya döndü!

Hem'den İşitme Engelli İşaret Dili Kursu

Hem'den İşitme Engelli İşaret Dili Kursu

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Aksu'da kaçak sigara operasyonu

Aksu'da kaçak sigara operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.