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  4. Manavgat'ta yanan alanda Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu

Manavgat'ta yanan alanda Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu

08.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Türk-İş Sendikası arasında 10 bin ağaç dikimi için protokol imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işbirliğinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kadın İşçiler Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra söndürülebilen yangında zarar gören orman alanları yeniden yeşillendiriliyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ulukapı Mahallesi'nde Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katıldığı etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

- Kurum, inşaatı devam eden konutları inceledi

Bakan Kurum, fidan dikim töreni sonrası alanda yanan ve yeniden inşaatlarına başlanılan evlerde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kurum, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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