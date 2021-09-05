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Manavgat'taki orman yangınında ölen çiftin köpekleri yeni sahiplerini bekliyor

05.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında zarar gören evlerinde cansız bedenleri bulunan Andrea ve Fahri Yiğitokur'un baktığı 4 köpek, ilçede yaşayan hayvansever Nur Çınar'ın evinde bakıma alındı - Köpekleri geçici olarak sahiplenen Çınar: - "Fahri beyin dört tekerlekli motoru varmış, bizde de aynı motordan var. Köpeklerden Stupsi, geldiğinden bu yana en güvenli yer olarak orayı görüyor ve sadece onun altında yatıyor" - "Dördüne birlikte bakabilecek bir yuva istiyoruz çünkü onlar böyle daha mutlular. Ayırmak bana bencillik gibi geliyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde cansız bedenleri bulunan Fahri ve Alman eşi Andrea Yiğitokur'un "Batsi, Bella, Yumak ve Stupsi" adındaki köpeklerini geçici olarak sahiplenen hayvansever, onları birlikte kabul edecek yeni yuva arıyor.

İlçede ormanlık alanda 28 Temmuz'da çıkan ve günlerce süren yangın, can ve mal kayıplarına yol açtı. Çok sayıda insanı evsiz bırakan yangında, 17 yıl önce Türkiye'ye taşınan, 5 yıl Marmaris'te yaşadıktan sonra huzurlu bir hayat için Kalemler Mahallesi'ne yerleşen Yiğitokur çifti de hayatını kaybetti.

Fahri ve Andrea Yiğitokur'un yaşamını yitirmesiyle, baktıkları 4 köpek de sahipsiz kaldı. Yangın sonrası evi terk etmeyen Batsi, Bella, Yumak ve Stupsi, Manavgat'ta yaşayan hayvansever Nur Çınar tarafından geçici olarak sahiplenildi. Çınar, köpeklere kendi evinde bir yuva oluşturdu.

Eşini genç yaşta kaybeden, oğlu Murathan ve "Oscar" adındaki köpeğiyle yaşayan Çınar, AA muhabirine, köpeğini veteriner hekime götürdüğünde sahipsiz köpeklerden haberdar olduğunu söyledi.

Hayvanları almak için 2 araçla Kalemler Mahallesi'ne gittiklerini anlatan Çınar, "İkisini depoda saklanmış halde bulduk, biri de ağacın orada yatıyordu. Bölgede hala tehlike bulunduğu için çıkmamız gerektiği söylendi ve birini alamadık. Ona daha sonra ulaştık." dedi.

Andrea Yiğitokur'un arkadaşı aracılığıyla köpekler hakkında bilgi aldığını dile getiren Çınar, isimlerini öğrendiğini ve bu şekilde daha kolay iletişim kurduğunu belirtti.

Hayvanların gönüllü veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini aktaran Çınar, köpekler için Andrea'ya ait şalı eve getirdiğini ifade ederek, "Arada şalın yanına gidip, üstünde yatıyorlar. Fahri beyin de dört tekerlekli motoru varmış, bizde de aynı motordan var. Köpeklerden Stupsi, geldiğinden bu yana en güvenli yer olarak orayı görüyor ve sadece onun altında yatıyor." diye konuştu.

Köpeklerin eski sahipleriyle ciddi bağ kurduğunu gözlemlediğine işaret eden Çınar, şunları kaydetti:

"Fahri ve Andrea'nın çocukları olmamış, köpeklere özenle bakmışlar. Eve gittiğimizde gördük ki kazanla yemek pişirmişler, hepsinin kulübeleri var, serbest büyümüşler. Isırmıyorlar, hırçınlıkları yok. İyi bakılan köpeklerin iyi yere gitmeleri gerekiyor. Batsi ile Stupsi bebeklikten birliktelermiş, Yumak ise bir çiftlikte kötü muamele görürken Fahri bey tarafından kurtarılmış. Bella'nın ise nasıl geldiği belli değil. Teker teker verseydik, hepsi bir yere giderdi ancak dördüne birlikte bakabilecek bir yuva istiyoruz çünkü onlar böyle daha mutlular. Ayırmak bana bencillik gibi geliyor. Fahri bey ile Andrea hanımın da isteği bir arada kalmaları olurdu. İyi bir yere gidene kadar bendeler."

Çınar, köpeklerin Almanca komutlara da tepki verdiğini sözlerine ekledi.

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antalya yangın Manavgat

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