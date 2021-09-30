Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan iki çocuk hakkında iddianame hazırlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkardıkları iddia edilen iki çocuk hakkında en az 10'ar yıl hapis ve 200 biner liraya kadar adli para cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve 4 hektar ormanlık alanla bazı binaların zarar görmesine neden olan yangını çıkardığı gerekçesiyle gözetim altında tutulan M.A.T. (12) ve yangını çıkarmaya azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan C.Y. (16) hakkında "kasten orman yakmak" suçundan hazırlanan iddianame Manavgat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve 24 kişinin müşteki olarak gösterildiği iddianamede, "yangının çıktığı saatte yangın mahallinden küçük bir çocuğun kaçtığı" yönünde bilgi elde edildiği aktarıldı.

İddianamede, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu M.A.T'nin olay yerine giderken sol elini cebinde bir şey saklıyor şekilde sabit tuttuğu, daha sonraki olay yerinden dönüş görüntüsünde ise iki kolunu sallayarak gittiğinin tespit edildiği vurgulandı.

M.A.T'nin savcılık ifadesinde, yangının başlangıç noktası olan Sarılar ve Kavaklı mahalleleri sınırında bulunan ormanlık alanı kendisinin yaktığını itiraf ettiği anlatılan iddianamede, sanığın bu konuda kendisini C.Y'nin yönlendirdiği iddiasında bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, M.A.T'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Ormanın yakınlarında futbol oynarken C.Y. yanıma gelerek ormanı işaret etti ve 'Bu ormanı tutuştur' dedi. Ben de 'neden' diye sordum, o da bana 'yak yak bir şey olmaz, zaten kamera yok buralarda' dedi. Bana çikolata verdi ve ormanı yakmamı söyledi, yine bana evimizdeki çakmağı alarak ormanı yakabileceğimi söyledi. Eve giderek evdeki çakmağı aldım ve ormana gittim. Ormanda daha önceden hayvancılık yapmıştık, bu sebeple ormanı biliyordum. Ormana gittiğimde yerde bulunan kurumuş çalılara etraftan biraz daha çalı ve kurumuş ot toplayarak çember haline getirdim ve elimdeki çakmakla orayı ateşe verdim. Beş dakika kadar orada kaldım, yangın büyüdü. Ormanın yakınlarındaki oduncunun yanına gittim, yangının istif halinde bulunan odunlara doğru ilerlediğini gördüm, oradan da kaçarak eve gittim."

Ormanı yakması konusunda kimsenin kendisini tehdit etmediğini belirten çocuğun, pişmanlık duyduğunu ve ateşi söndürmeye çalıştığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık C.Y'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek M.A.T'nin kendisine iftira attığını öne sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan iddianamede, C.Y'nin cep telefonunda yer alan görüntüde orman yangını bölgesinde boynunda fulara benzer takılı bir giysiyle güler vaziyette, "Manavgat yanıyorke", "devamke", "pompake", "ölüyozke", "kıyametke" şeklinde söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

İddianamede sanıklara "kasten orman yakmak" suçundan en az 10'ar yıla kadar hapis ve 200 biner liraya kadar adli para cezası verilmesi talep edildi.

