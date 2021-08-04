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Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

04.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale bölgede yeniden başladı.

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Manavgat

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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