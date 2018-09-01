City bildiğiniz gibi

Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Raheem Sterling ve 52. dakikada Kyle Walker atarken, konuk takımın tek golünü 30. dakikada DeAndre Yedlin kaydetti.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin 76. dakikasında Riyad Mahrez'in yerine oyuna girdi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leicester City 1 - 2 Liverpool

Brighton & Hove Albion 2 - 2 Fulham

Chelsea 2 - 0 Bournemouth

Crystal Palace 0 - 2 Southampton

Everton 1 - 1 Huddersfield Town

West Ham United 0 - 1 Wolverhampton

