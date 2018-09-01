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City bildiğiniz gibi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

City bildiğiniz gibi

Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Raheem Sterling ve 52. dakikada Kyle Walker atarken, konuk takımın tek golünü 30. dakikada DeAndre Yedlin kaydetti.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin 76. dakikasında Riyad Mahrez'in yerine oyuna girdi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leicester City 1 - 2 Liverpool
Brighton & Hove Albion 2 - 2 Fulham
Chelsea 2 - 0 Bournemouth
Crystal Palace 0 - 2 Southampton
Everton 1 - 1 Huddersfield Town
West Ham United 0 - 1 Wolverhampton

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City - Newcastle United raheem sterling DeAndre Yedlin Kyle Walker

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