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Manchester City 3 - 0 Wolverhampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Premier League'in 22. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Manchester City, 90 dakika sonunda Wolverhampton karşısında rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Manchester City 3 - 0 Wolverhampton

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City, Wolverhampton'u 3-0 yendi.

Ligin 22. haftasının kapanış maçında Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk eden Manchester City, 10 ve 39. dakikalarda Gabriel Jesus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Manchester City, 78. dakikada Conor Coady'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton'da Willy Boly 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City’nin 9-0 kazandığı İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Burton Albion ağlarına 4 gol bırakan Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, ligde de attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

Wolverhampton galibiyetiyle 53 puana yükselen Manchester City, 22. hafta sonunda lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Wolverhampton Wanderers

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